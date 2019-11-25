600 человек получили бесплатную консультацию юристов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 33 юриста стали участниками акции «Народный юрист», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, юристы работали в течение трех часов. Бесплатные консультации по различным областям права можно было получить в торгово-развлекательном центре Dostyk Mall в Петропавловске. Акцию проводили и в районах области.

«Среди консультирующих население известные адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, полицейские, сотрудники юстиции, миграционной полиции, руководители государственных органов и другие. Только в областном центре привлечены более 30 экспертов», - сказал руководитель Антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин.





Чаще всего жители региона консультировались в сфере земельных отношений, присвоения инвалидности, налоговых отчислений, социальной защиты, исполнения судебных актов, пенсионных отчислений, по бракоразводным процессам, разделу имуществу.

Всего в акции «Народный юрист» квалифицированную консультацию получили более 600 североказахстанцев.



































