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600 человек получили бесплатную консультацию юристов в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 33 юриста стали участниками акции «Народный юрист», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, юристы работали в течение трех часов. Бесплатные консультации по различным областям права можно было получить в торгово-развлекательном центре Dostyk Mall в Петропавловске. Акцию проводили и в районах области.
«Среди консультирующих население известные адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, полицейские, сотрудники юстиции, миграционной полиции, руководители государственных органов и другие. Только в областном центре привлечены более 30 экспертов», - сказал руководитель Антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин.
Чаще всего жители региона консультировались в сфере земельных отношений, присвоения инвалидности, налоговых отчислений, социальной защиты, исполнения судебных актов, пенсионных отчислений, по бракоразводным процессам, разделу имуществу.
Всего в акции «Народный юрист» квалифицированную консультацию получили более 600 североказахстанцев.
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