600 человек без регистрации или документов выявили карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Караганды в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» привлекли к административной ответственности более пяти тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» идет с 7 сентября. Его основная задача – обеспечение общественного правопорядка, выявление административных правонарушений, пресечение и раскрытие преступлений, установление доверительных отношений с населением. В рамках данного мероприятия полицейские проводят подворный и поквартирный обходы, проверяют рынки, дачные массивы, объекты строительства… Особое внимание наши сотрудники уделяют проверке владельцев гражданского оружия, а также лиц, состоящих на учете, выявлению иностранцев, нарушивших миграционное законодательство», - говорит начальник управления полиции города Караганды полковник полиции Думан Кожахметов.

На 5 ноября полицейские за различные правонарушения привлекли к административной ответственности 5 520 человек. В том числе 600 человек, проживающих в РК без регистрации либо без документов. По всем выявленным фактам составлены административные протоколы, собранные материалы направлены в соответствующие органы для принятия процессуального решения.

Кроме того, полицейские проверили по месту жительства более 8 тысяч граждан, задержано более 200 лиц без определенного места жительства. Стражи порядка совершили 123 211 обходов жилых массивов, проверили 3 021 владельца гражданского оружия.