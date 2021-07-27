600 часов общественных работ за оскорбление полицейского получил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили мужчину, который, будучи нетрезвым, оскорбил сотрудника полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, житель Петропавловска отправился за очередной порцией алкоголя, когда его остановили полицейские, патрулировавшие улицы города. Мужчина отказался предоставлять документы, проходить медосвидетельствование на установление степени опьянения, разразился в адрес стражей порядка нецензурной бранью и попытался применить силу.

В суде горожанин в содеянном раскаялся, вину признал и попросил не наказывать его лишением свободы.

Чистосердечное раскаяние суд при вынесении приговора учел и назначил наказание в виде 600 часов общественных работ. Если мужчина будет от них уклоняться, то тогда его ждет ограничение либо лишение свободы из расчета один день ограничения или лишения свободы за четыре неотработанных часа.



