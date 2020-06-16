600 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 15 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Акмолинская область - 69 (+17)
Актюбинская область - 147 (+10)
Алматинская область - 360 (+52)
Атырауская область - 528 (+43)
Восточно-Казахстанская область - 188 (+17)
Жамбылская область - 86 (+6)
Западно-Казахстанская область - 322 (+27)
Карагандинская область - 854 (+85)
Костанайская область - 54 (+7)
Кызылординская область - 158 (+44)
Мангистауская область - 194 (+24)
Павлодарская область - 59 (+13)
Северо-Казахстанская область - 132 (+10)
Туркестанская область - 154 (+25)
Итого бессимптомных в Казахстане - 5492.
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