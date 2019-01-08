600 актюбинских предприятий повысили зарплату работникам в 2018 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В акимате Актюбинской области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева прошло совещание по вопросам исполнения трёхсторонних меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматом области, областным профсоюзным центром и руководителями предприятий, сообщает пресс-служба региона.

Всего в 2018 году по области был заключен 4781 меморандум по стабилизации производственных процессов, обеспечению трудовых прав и гарантий работников.



По словам и.о. руководителя инспекции труда Бауыржана Оразаева, в результате их реализации на 591 предприятии области в минувшем году была повышена заработная плата. Рост оплаты труда преимущественно коснулся производственного персонала. К примеру, с января 2018 года зарплата работников АО «СНПС-Актобемунайгаз» была повышена от 12 до 23%, ТОО «СНПС Актюбинская транспортная компания» - 7-23%, в ТОО «Казахойл Актобе», ТОО «Восход-Oriel», ТОО «Восход Хром», ТОО «АРБЗ», ТОО «Восток нефть и Сервисное обслуживание», ТОО «Базальт - А» и других предприятиях повышение составило 10%.





Бердыбек Сапарбаев отметил, что практика заключения меморандумов по обеспечению трудовых прав и гарантий работников будет продолжена и в этом году. Он поручил обеспечить заключение коллективных договоров на предприятиях и в организациях области, продолжить работу по созданию в них профсоюзов.



На сегодня по области заключено более 8 600 коллективных договоров, в том числе на 95% крупных и 94,7% средних субъектах предпринимательства. В минувшем году инспекция труда пресекла пять фактов невыполнения и нарушения обязательств по коллективным договорам. К примеру, ТОО «Энергосистема» не выплатило 1 800 работникам лечебные пособия на общую сумму 103 миллиона тенге. По всем выявленным нарушениям выданы предписания об их устранении и наложены административные штрафы.



Вместе с тем, глава региона указал на слабый контроль со стороны инспекции труда.



«Обязательства, которые приняли на себя руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности, должны быть выполнены. В ином случае нарушители будут привлечены к ответственности. Меморандумы, коллективные договора защищают интересы простых работников, поэтому прошу акимов районов области, уполномоченные государственные органы подготовиться и подойти со всей ответственностью к заключению этих важных документов на 2019 год», - резюмировал совещание Бердыбек Сапарбаев.



