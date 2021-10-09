600 актюбинцев нарушили правила выпаса скота

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 600 человек нарушили правила выпаса скота в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Решением маслихата по Актюбинской области от 24 февраля 2021 года №16 утверждены правила выпаса сельскохозяйственных животных, а также содержания и выгула собак и кошек, в соответствии с которыми выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на огороженных или неогороженных пастбищах владельцами сельскохозяйственных животных, либо лицами, ими уполномоченными. При этом, за несоблюдение данных правил предусмотрена в соответствии с законодательством административная ответственность.

«С начала года по Актюбинской области зарегистрировано 76 преступлений, где предметом посягательства являлся скот, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У граждан похищено 412 голов скота, в том числе лошадей – 147, крупно-рогатого скота – 82, мелко рогатого скота – 183, из которых возвращено владельцам 209 голов. Необходимо отметить, что 90% или 68 краж скота совершены с вольного выпаса, где скот пасся бесхозно. В случае его кражи хозяева зачастую не знают, в какой период пропал их скот, что соответственно затрудняет его поиски», – рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Мурат Сейталин.

Только с начала года в подразделения департамента полиции обратилось более 30 граждан по фактам пропажи скота с вольного выпаса, в ходе проведенных мероприятий скот был найден и возвращен хозяевам. При этом, на поиски пропавшего скота затрачиваются значительные силы и средства ОВД, а также время, которое может быть использовано для раскрытия реальных уголовных преступлений.

При содействии местных исполнительных органов по области функционируют 69 загонов для содержания изъятого и бродячего скота, куда с начала года помещено 1267 голов бесхозно пасущегося скота.

600 владельцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Также бродячий без присмотра скот представляет серьезную опасность для движения автомобилей. Зачастую в результате наездов водители и пассажиры получают травмы, различные увечья, гибнут люди и животные, отметили в полиции.

С начала текущего года на территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием скота, в результате которых 7 человек получили различные телесные повреждения.