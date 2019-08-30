60 жамбылских детей получили школьные принадлежности от партии «Nur Otan»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Конституции в Жамбылском филиале партии «Nur Otan» вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей школьные принадлежности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя председателя областного филиала партии «Nur Otan» Ерканата Манжуова, в рамках акции «Дорога в школу» 40 ребят в Таразе и 20 ребят в районах Жамбылской области получили не только рюкзаки со школьными принадлежностями, но и школьную форму.

По его мнению, справедливая социальная политика – это то, на чем сегодня делает акцент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и это то, что должно стоять во главе угла деятельности любого ведомства и руководителя любого уровня.

«Сегодня первоочередным вопросом является и поддержка всеобщего образования. Потому что это наше будущее, это будущее нашей страны. И я надеюсь, что у этих детей большое и светлое будущее. Знания, полученные в школе, станут той основой, без которой нельзя добиться успеха в жизни», - сказал Ерканат Манжуов.

Многодетные мамы выразили искреннюю благодарность организаторам акции за обеспечение всем необходимым для школы, заметив при этом, что очень ценят руку помощи, протянутую государством в трудную жизненную минуту.