60 земельных участков выставят на торги в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году намерены через аукционы реализовать 60 земельных участков для коммерческих целей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, аукционы будут проводить один раз в квартал.

«Механизм предоставления земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, через торги, конкурсы, аукционы обсуждали 4-го апреля на аппаратном совещании. За прошлый год на вэб-портале реестра государственного имущества gosreestr.kz провели три аукциона по продаже права выкупа, аренды сроком на пять лет. Всего за истекший год выставили на торги 43 лота, из которых реализовали 26. В связи с неисполнением покупателем обязательств по договору купли-продажи четыре лота отменили», - сообщили в пресс-службе.

Ранее аким Петропавловска Булат Жумабеков заявлял, что в городе продолжат ревизию неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков.