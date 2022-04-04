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    14:06, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    60 земельных участков выставят на торги в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году намерены через аукционы реализовать 60 земельных участков для коммерческих целей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского акимата, аукционы будут проводить один раз в квартал.

    «Механизм предоставления земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, через торги, конкурсы, аукционы обсуждали 4-го апреля на аппаратном совещании. За прошлый год на вэб-портале реестра государственного имущества gosreestr.kz провели три аукциона по продаже права выкупа, аренды сроком на пять лет. Всего за истекший год выставили на торги 43 лота, из которых реализовали 26. В связи с неисполнением покупателем обязательств по договору купли-продажи четыре лота отменили», - сообщили в пресс-службе.

    Ранее аким Петропавловска Булат Жумабеков заявлял, что в городе продолжат ревизию неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Бизнес Регионы Казахстана Другие государственные органы Акимат Общество
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