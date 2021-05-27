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    14:48, 27 Май 2021 | GMT +6

    60 уходов детей из дома зарегистрировано в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как сотрудники департамента полиции Жамбылской области ищут пропавших или убежавших из дома детей, рассказали в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, с начала 2021 года по области зарегистрировано 60 уходов детей из дома, за аналогичный период 2020 года – 32 случая. В этом году заведено девять розыскных дел. В каждом случае в поисках задействуется личный состав департамента полиции, волонтеры, сотрудники соответствующих управлений и служб.

    В организации мероприятий по поиску несовершеннолетних непосредственное участие всегда принимают начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов и его заместители.

    Глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов сообщил о том, что с начала года по области зарегистрировано 60 уходов детей из дома.

    «Все дети найдены полицейскими и возвращены родителям. В этом году только на поиски детей личный состав департамента полиции Жамбылской области был поднят 25 раз по сигналу «Тревога». Еще раз хотелось бы напомнить родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять детей без присмотра», - говорит начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

    Напомним, на днях 25 мая ночью в полицию поступило сообщение о том, что в Таразе пропали 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. После безуспешных самостоятельных поисков родители детей обратились к стражам порядка. Всю ночь сотрудники полиции тщательно прочесывали близлежащие улицы, дворы, проверяли парки и скверы. Ребят удалось найти ближе к утру, уснувшими под деревом. Всего в поисках было задействовано 348 сотрудников и 50 волонтеров, 50 служебных автомобилей.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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