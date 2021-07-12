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    17:27, 12 Июль 2021 | GMT +6

    60 тысяч зараженных: напряженная эпидситуация в Алматы связана с дельта-штаммом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжается значительный рост заболеваемости КВИ. Об этом на пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Жандарбека Бекшина, за прошедшие сутки в Алматы зафиксирован антирекорд этого лета – 638 новых случаев заболевания COVID-19. С конца июня наблюдается рост суточной заболеваемости, превышающий 600 случаев. Он вызван распространением индийского штамма коронавируса.

    «С начала текущего года в городе зарегистрировано более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. С начала июля уже зарегистрировано 4 610 случаев КВИ, а за истекшую неделю зарегистрировано 3 085 случаев, что в сравнении с предыдущей неделей больше в 1,4 раза», - отметил главный санитарный врач Алматы.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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