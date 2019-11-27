60 тысяч североказахстанцев получили противогриппозные прививки за счет местного бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю за медицинской помощью с острой респираторной вирусной инфекцией обратились 875 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сравнению с прошлым годом, число заболевших меньше на 19%. Но если сравнивать с предшествующей неделей, то отмечается рост на 7%. Большую часть заболевших – 72% - составляют дети в возрасте до 14 лет.

«На 46 неделе эпидсезона зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай гриппа типа В. В этом году ранняя циркуляция гриппа. В предыдущие сезоны циркулировали вирусы на 51-52 неделе – это конец декабря - начало января. Пик заболеваемости, по прогнозам, ожидаем в середине февраля», - рассказала руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кулпаш Таласбаева .

Специалист добавила, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога и средних многолетних контрольных уровней. Причиной заболевания ОРВИ являются негриппозные вирусы.

«Основным мероприятием, которое должно в обязательном порядке проводиться в предэпидемический период, с 1 октября по 1 декабря, является вакцинация населения. Она предупреждает развитие тяжелых осложнений и летальных исходов от гриппа. С 1 октября по 15 ноября против гриппа прививку получили 60 965 человек, в том числе 17 408 детей и 43 557 взрослых. За счет местного бюджета привиты 60 тысяч человек», - сказала К. Таласбаева.

Отличительным симптомом гриппа является тяжелая клиническая картина: высокая температура тела 39-40°С, сильный озноб, кашель, общая слабость, сильные головные боли, боли в мышцах и суставах. При появлении первых признаков заболевания важно своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.