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    15:34, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    60 тысяч рабочих мест создадут к 2025 году в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Комплексного плана развития Мангистауской области будет создано 60 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил аким, комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области принятый на 2021-2025 годы придаст новый импульс развитию региона. Комплексный план состоит из 214 мероприятий, в том числе 87 в области экономического развития, 48 в сфере жилья и инфраструктуры, 66 в социальной сфере и экологии и 13 касаются гражданской обороны.

    Общий бюджет комплексного плана составляет 2,1 трлн тенге. Из них 71% частных инвестиций.

    «За счет реализации комплексного плана в регионе планируется достичь следующих результатов: к 2025 году увеличить валовой внутренний региональный продукт с 3,1 трлн тенге до 4,1 трлн тенге; в 2025 году увеличить количество туристов, посещающих регион, до 750 тысяч; увеличить реальных доходы населения», - сказал Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

    «Комплексный план, принятый Правительством по поручению Президента нацелен на решение актуальных региональных проблем, улучшение качества жизни жителей нашей области. В рамках комплексного плана в ближайшие пять лет планируется создать более 60 тысяч рабочих мест», - проинформировал глава региона.

    Теги:
    Экология Инвестпроекты Общество Экономика Трудоустройство Мангистауская область
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