60 тысяч автомобилей планируют произвести в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о темпах развития машиностроения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отдельно остановиться на машиностроении, которое является драйвером экономического роста нашей области. За отчетный период здесь произведено продукции на 147 млрд 600 млн тенге с ростом на 34,8%. Доля машиностроения составляет 38,5% от общего объёма обрабатывающей промышленности региона. Увеличено производство жаток рядковых в 2,1 раза, тракторов - в 2,5 раза, комбайнов - на 2,4%, легковых автомобилей - на 43%», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, автопромом, наряду с ранее освоенными марками автомобилей, с марта 2021 года начата сборка автомобилей марки «KIA». За отработанный период уже собрано 3,2 тысячи единиц, на финальной стадии подписания – соглашение на производство автомобилей Renault, подписано соглашение с АО «АвтоВАЗ» о взаимодействии при организации сборки и сбыта автомобилей LADA.

«В настоящее время, согласно утвержденному плану, с апреля т.г. ведется подготовка производственных процессов к серийному производству. Целевой объем поставок машинокомплектов на завод, прогнозируемый АО «АвтоВАЗ» на 2021 год составляет 8 тысяч единиц, наращивая объемы поставок постепенно до 2 тысяч ед. в месяц, ежегодно будет производиться 24 тысячи единиц автомашин», - отметил аким.

«Кроме того, концерном JAC планируется инвестировать на развитие локализации и производства автомобилей около $10 млн. Всего с конвейера ТОО «СарыаркаАвтопром» за истекший период сошли почти 20 тысяч единиц автомобилей, из которых 1672 автомашины направлены на экспорт. В планах в этом году произвести 60 тыс. автомобилей, около 18 тыс. ед. из которых пойдут на экспорт», - заключил А. Мухамбетов.