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60 тыс. жителей Японии готовятся к эвакуации из-за повторных проливных дождей

25 Октября 2019 11:20
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60 тыс. жителей Японии готовятся к эвакуации из-за повторных проливных дождей

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Восточная часть Японии, пострадавшая от наводнений и оползней из-за тайфуна Хагибис две недели назад, готовится к новым проливным дождям в пятницу. Власти рекомендуют десяткам тысяч людей проживающих в районах, прилегающих к Токио, готовиться к эвакуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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По меньшей мере, 82 человека погибли в результате тайфуна Хагибис обрушившегося на центральную и восточную Японию с проливными дождями и сильными ветрами. Около десяти человек пропали без вести и более 300 получили ранения.

Власти страны предупредили о возможности дальнейших оползней и наводнений, особенно в районах, пострадавших от прорывов дамбы.

Оповещение об эвакуации получили 50 000 человек в Сагамихара, который находится к юго-западу от Токио. Этот город сильно пострадал в результате наводнения, тайфун унес тогда жизни 6 жителей Сагамихара, 2 человека пропали без вести.

Оповещение об эвакуации были выпущены также для 10 000 жителей префектуры Тиба, к востоку от Токио. В сентябре этого года тайфун Факсаи нанес мощный удар по этой части страны, оставив некоторые районы без электричества на несколько недель, прежде чем на них обрушились дожди вызванные тайфуном Хагибис.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Ранее сообщалось, что в результате разрушительных действий урагана и ливневых дождей, по меньшей мере, 65 человек погибли.

Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования Императору Японии, а Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии.

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Ключевые слова: Япония,
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Жанна Нурмаганбетова

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