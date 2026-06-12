60 тысяч жителей Мангистауской области приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан»

В различных мероприятиях экологической акции «Таза Қазақстан» в Мангистауской области приняли участие более 60 тыс. человек, высажено свыше 21 тыс. деревьев и вывезено более 6 тыс. тонн мусора, со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

На аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая были рассмотрены вопросы реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» и сохранения историко-культурных памятников региона.

С докладом о проводимой в регионе работе в экологическом направлении выступила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Аманбеккызы. По ее данным, в этом году в различных мероприятиях акции «Таза Қазақстан» приняли участие более 60 тыс. человек. Было высажено свыше 21 тыс. деревьев, вывезено более 6 тыс. тонн отходов.

Кроме того, в регионе проведены субботники, экологические фестивали и межрегиональный форум, утвержден план, включающий 85 мероприятий по повышению экологической культуры.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В рамках цифровизации экологической сферы через систему TazaQazBot продолжается прием обращений граждан, большая часть которых уже исполнена. Также в регионе ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и охране природных территорий.

На совещании были рассмотрены и вопросы экологии. По данным департамента экологии, в рамках реализации концепции «Таза Қазақстан» объем выбросов загрязняющих веществ постепенно снижается. Так, на предприятиях I категории этот показатель сократился со 147,9 тыс. тонн до 100,4 тыс. тонн. Кроме того, уровень ликвидации незаконных свалок, выявленных с помощью космического мониторинга, достиг 96%. Продолжается системная работа по предотвращению фактов незаконного сброса отходов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам сохранения историко-культурного наследия. С докладом выступил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали. Под государственной охраной в регионе находятся 601 памятник, еще 833 объекта включены в предварительный учет. В последние годы список историко-культурных объектов продолжает пополняться новыми памятниками.Для их сохранения утверждены охранные зоны, на ряде объектов установлены ограждения и информационные таблички. В текущем году начаты научно-реставрационные работы на пяти памятниках, завершить их планируется в августе.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Также продолжаются археологические исследования и раскопки, ведется работа по включению отдельных объектов в список ЮНЕСКО. На совещании была отмечена необходимость усиления охраны памятников и увеличения числа специалистов, отвечающих за их сохранность.

По итогам заседания аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным управлениям продолжить системную реализацию инициативы «Таза Қазақстан», усилить экологический контроль и принять дополнительные меры по сохранению историко-культурного наследия региона.