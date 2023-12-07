60 тысяч вместо 50 млн тенге платил арендатор дорогостоящей земли в Павлодарской области

В Павлодарской области чиновники существенно занизили стоимость аренды дорогостоящей земли, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

В Павлодарской области почти 70% земель сельскохозяйственного назначения, большая часть из которых находится в частной собственности и землепользовании.

Проверкой выявлены существенные нарушения, выраженные в предоставлении земельных участков для пастбищных угодий и пашен в черте населенных пунктов, игнорировании обязательных конкурсных процедур, занижении платы за пользование, принятии решений, не входящих в компетенцию должностных лиц.

— В частности, годовая стоимость аренды по одному участку вместо 50 млн тенге определена в 60 тысяч тенге, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Как установлено, при колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения, они выдавались «в одни руки».