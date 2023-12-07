60 тысяч вместо 50 млн тенге платил арендатор дорогостоящей земли в Павлодарской области
В Павлодарской области чиновники существенно занизили стоимость аренды дорогостоящей земли, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
В Павлодарской области почти 70% земель сельскохозяйственного назначения, большая часть из которых находится в частной собственности и землепользовании.
Проверкой выявлены существенные нарушения, выраженные в предоставлении земельных участков для пастбищных угодий и пашен в черте населенных пунктов, игнорировании обязательных конкурсных процедур, занижении платы за пользование, принятии решений, не входящих в компетенцию должностных лиц.
— В частности, годовая стоимость аренды по одному участку вместо 50 млн тенге определена в 60 тысяч тенге, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Как установлено, при колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения, они выдавались «в одни руки».
— В Иртышском районе при дефиците 47 тысяч га, земли незаконно выдавались частным лицам. По одному из таких фактов в указанном районе в судебном порядке обеспечен возврат пастбищ площадью свыше 3 тысяч га. По фактам злоупотребления должностными полномочиями в сфере земельных отношений прокуратурой области начато досудебное расследование по пункту 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса, — добавили в надзорном органе.