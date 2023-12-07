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    12:41, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    60 тысяч вместо 50 млн тенге платил арендатор дорогостоящей земли в Павлодарской области

    Жамбылская область
    Фото: pixabay

    В Павлодарской области чиновники существенно занизили стоимость аренды дорогостоящей земли, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    В Павлодарской области почти 70% земель сельскохозяйственного назначения, большая часть из которых находится в частной собственности и землепользовании.

    Проверкой выявлены существенные нарушения, выраженные в предоставлении земельных участков для пастбищных угодий и пашен в черте населенных пунктов, игнорировании обязательных конкурсных процедур, занижении платы за пользование, принятии решений, не входящих в компетенцию должностных лиц.

    — В частности, годовая стоимость аренды по одному участку вместо 50 млн тенге определена в 60 тысяч тенге, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

    Как установлено, при колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения, они выдавались «в одни руки».

    — В Иртышском районе при дефиците 47 тысяч га, земли незаконно выдавались частным лицам. По одному из таких фактов в указанном районе в судебном порядке обеспечен возврат пастбищ площадью свыше 3 тысяч га. По фактам злоупотребления должностными полномочиями в сфере земельных отношений прокуратурой области начато досудебное расследование по пункту 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса, — добавили в надзорном органе.

    Теги:
    Регионы Казахстана Земельный вопрос (законопроекты) Прокуратура Павлодарская область
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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