60 тысяч казахстанцев незаконно получили водительские права

По результатам мониторинга СпецЦОНов, поступления в бюджет увеличились с 10,6 млрд до 91,3 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционное ведомство.

Антикором по результатам мониторинга выявлены коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений.

Применявшаяся с 2011 года система регистрации автотранспорта была коррупционно уязвима: недобросовестными сотрудниками вносились недостоверные данные и выдавались поддельные документы.

За 3 года Агентством расследовалось 23 уголовных дела.

Свыше 3 тысяч нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тысяч водительских удостоверений.

Уполномоченным органам внесены соответствующие рекомендации, часть из них уже реализована. Запущены новые информационные системы по регистрации автотранспорта в СпецЦОНах и МВД. Исключены возможности для корректировки данных при оформлении и рассмотрении заявок. Вносить изменения может теперь только Комитет административной полиции. Упрощена процедура регистрации заявок. Теперь для этого необходимо ввести лишь ИИН, а остальные данные автоматически заполняются из других информационных систем. При этом система сама проверит оплату обязательных платежей, штрафов и квитанций банков второго уровня.

В 2022 году собрано 10,6 млрд тенге за регистрацию 9,4 тыс. автомашин, в 2023 году с учетом легализации поступило 91,3 млрд тенге при регистрации 10,2 тыс. автомашин.

В результате исключения указанных рисков в прошлом году поступление в бюджет увеличилось в 9 раз.

Серьезные коррупционные риски выявлены в процессе выдачи водительских удостоверений путем подмены лиц и результатов экзаменов посредством удаленного доступа к компьютерам. По рекомендациям Агентства внедрены меры контроля, в том числе обязательная биометрия и видеофиксация процесса в прямом эфире для общественного контроля. Урегулированы процедуры пересдачи экзаменов. Количество повторных попыток ограничено двумя разами, а в случае не прохождения через 3 месяца или использования запрещенных предметов через 6 месяцев. Благодаря внедрению новых информационных систем удалось значительно сократиить риски для формального прохождения экзаменов. В целом, внедрение новых информационных систем положительно отразилось на всей деятельности в данной сфере.