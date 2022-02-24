60% территорий специальных экономических зон пустуют – сенатор Ерик Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ерик Султанов озвучил депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, в котором затронул проблемные вопросы развития специальных экономических зон Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что одной из действенных площадок для привлечения инвестиций и новых технологий должны были стать специальные экономические зоны, но по итогам проведенного госаудита эффективность СЭЗ остается на низком уровне.

Сенатор считает, что низкая доля иностранных инвестиций на фоне внушительных бюджетных вливаний напрямую влияет на внедрение новых технологий и развитие производства экспортных товаров. Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции на территориях СЭЗ в среднем не превышает 3,5%. При этом в структуре экспорта за 2017-2020 годы преобладает доля продукции низшего передела.

«Все это показатель того, что сегодня у большей части СЭЗ нет четкой нацеленности на развитие высокотехнологичного производства с высокой добавленной стоимостью и повышение локализации. Кроме того, особого внимания заслуживает вопрос обеспечения СЭЗ инфраструктурой. Необходимыми коммуникациями полностью обеспечены только 3 СЭЗ из тринадцати. Такая негативная ситуация привела к тому, что 60% общей территории СЭЗ пустует и, как следствие, сдерживает привлечение новых инвесторов и создание потенциальных прорывных проектов», - сказал сенатор.

В связи с этим, депутат Султанов обратил внимание на необходимость разработки детального плана завершения строительства объектов инфраструктуры на территории СЭЗ, активное вовлечение и оказание содействия отечественному предпринимательству, в том числе стартап-проектам, внедрения системы дифференцирования сроков предоставляемых льгот в зависимости от объемов инвестиций, налогов и выпускаемой продукции.

Ранее сенатор Али Бектаев подверг критике работу, проводимую Правительством в отношении фермеров, занимающихся производством плодоовощной продукции.