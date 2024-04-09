60 телевизоров передали заводчане Сарани пострадавшим от наводнения в Шетском районе

60 новых телевизоров передал завод бытовой техники в городе Сарани пострадавшим от наводнения в Шетском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Карагандинкой области.

Фото: акимат Карагандинской области

Всего в данном районе от паводков пострадали семьи из сёл Кайракты, Аксу, Красная поляна, Дербисалы. Сейчас они все временно размещены в акимате Шетского района.

Фото: акимат Карагандинской области

По словам директора завода бытовой техники Талгата Абдрахманова, когда поступил запрос на предоставление любой помощи, в срочном порядке были выделены с производства новые телевизоры для пострадавших семей и организована перевозка за счёт компании.