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    15:56, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    60 телевизоров передали заводчане Сарани пострадавшим от наводнения в Шетском районе

    гумпомощь
    Фото: акимат Карагандинской области

    60 новых телевизоров передал завод бытовой техники в городе Сарани пострадавшим от наводнения в Шетском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Карагандинкой области.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Всего в данном районе от паводков пострадали семьи из сёл Кайракты, Аксу, Красная поляна, Дербисалы. Сейчас они все временно размещены в акимате Шетского района.

    гумпомощь
    Фото: акимат Карагандинской области

    По словам директора завода бытовой техники Талгата Абдрахманова, когда поступил запрос на предоставление любой помощи, в срочном порядке были выделены с производства новые телевизоры для пострадавших семей и организована перевозка за счёт компании.

     

    Теги:
    Наводнение Карагандинская область Гуманитарная помощь Общество Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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