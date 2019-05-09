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60 случаев укусов клещей зарегистрировали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области активизировались клещи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента охраны общественного здоровья, зарегистрировано 60 случаев укусов клещей. В том числе нападению насекомых подверглись 24 ребенка.
Обычно клещи находятся на траве или ветке кустарника. Выше 1,5 метров они не поднимаются. Чаще всего цепляются к ногам человека и ползут вверх в поисках удобного места для присасывания.
Специалисты департамента рекомендуют в лесу проводить осмотр одежды каждые 15-20 минут. На привалах делать более тщательную проверку. Обязательно осмотреть голову и тело, особенно выше пояса - излюбленное место присасывания клещей.
Если же укуса избежать не удалось, необходимо обратиться в поликлинику или медицинский пункт. Насекомые являются переносчиками вирусов и бактерий, вызывающих многие инфекционные болезни. Среди них клещевой вирусный энцефалит, клещевой сыпной тиф, иксодовый клещевой боррелиоз, геморрагические лихорадки, клещевые пятнистые лихорадки. В прошлом году в регионе зарегистрировали 1 случай туляремии, 3 случая клещевого энцефалита и 20 случаев заболевания клещевым сыпным тифом.
Ранее сообщалось об основных признаках заболеваний и способах профилактики.
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