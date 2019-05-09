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60 случаев укусов клещей зарегистрировали в СКО

9 Мая 2019 09:55 170
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60 случаев укусов клещей зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области активизировались клещи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента охраны общественного здоровья, зарегистрировано 60 случаев укусов клещей. В том числе нападению насекомых подверглись 24 ребенка.

Обычно клещи находятся на траве или ветке кустарника. Выше 1,5 метров они не поднимаются. Чаще всего цепляются к ногам человека и ползут вверх в поисках удобного места для присасывания.

Специалисты департамента рекомендуют в лесу проводить осмотр одежды каждые 15-20 минут. На привалах делать более тщательную проверку. Обязательно осмотреть голову и тело, особенно выше пояса - излюбленное место присасывания клещей.

Если же укуса избежать не удалось, необходимо обратиться в поликлинику или медицинский пункт. Насекомые являются переносчиками вирусов и бактерий, вызывающих многие инфекционные болезни. Среди них клещевой вирусный энцефалит, клещевой сыпной тиф, иксодовый клещевой боррелиоз, геморрагические лихорадки, клещевые пятнистые лихорадки. В прошлом году в регионе зарегистрировали 1 случай туляремии, 3 случая клещевого энцефалита и 20 случаев заболевания клещевым сыпным тифом.

Ранее сообщалось об основных признаках заболеваний и способах профилактики. 

 

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение, Экология,
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Автор:

Олеся Жуковень

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