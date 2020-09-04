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60 сертификатов на покупку школьных принадлежностей получили малообеспеченные семьи

4 Сентября 2020 11:00
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60 сертификатов на покупку школьных принадлежностей получили малообеспеченные семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 60 сертификатов на покупку школьных принадлежностей получили ученики из малообеспеченных семей. Поддержка оказана за счет меценатских и благотворительных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Шестьдесят учеников начальных классов из многодетных и малообеспеченных семей получили сертификаты на покупку в магазинах канцелярских товаров. Каждый сертификат номиналом в 10 тыс. тенге. Помощь ребятам оказана проектным офисом «Рухани жаңғыру» совместно с филиалом «Бірлік» партии Nur Otan.

«Я как многодетная мама знаю, как тяжело собирать ребенка в школу. А сейчас, в непростое время, многие семьи оказались в сложной ситуации. Им особенно нужна наша поддержка. В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо помогать ближним. Полностью поддерживаю призыв Главы государства», – подчеркнула лектор столичного проектного офиса «Рухани жаңғыру», блогер, профессиональный коуч Куралай Ошакбаева во время вручения сертификатов.

Поддержка многодетным и нуждающимся в помощи семьям оказана за счет меценатских и благотворительных средств.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность за поддержку и поощрение детей с ограниченными возможностями. Это очень важно и нужно в сегодняшних реалиях и помогает нам всем быть ближе», – говорит многодетная мать Эльназ Тугетова.

На встрече со школьниками также присутствовали меценат Жандар Садыков, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбекова.


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#Образование   #Благотворительность   #Послание Президента РК-2020  
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