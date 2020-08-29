60 семей получили квартиры в Алматинской области ко дню Конституции

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования дня Конституции гражданам, стоящим на очереди на жилье в Енбекшиказахском районе Алматинской области были предоставлены 60 арендных квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима района, 24 семьи уже получили, остальным по рассмотрению комиссии будут вручены в ближайшее время.

Ключи от квартир в 4 микрорайоне города Есик вручил глава района Куанышбек Кашкинбаев.

Сегодня празднуют новоселье многодетные, малообеспеченные, а также сироты.

«Данные квартиры были построены по плану акимата района, на строительство этих квартир из государственного бюджета было выделено 709 млн тенге», - рассказали в акимате района.

Вблизи многоэтажного дома находится 3 школы, больница, участковый пункт полиции, центр обслуживания населения (ЦОН) и другие.

«В районе в очереди на жилье стоят 2581 человек, из категории многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социально-уязвимые слои населении, граждан, жилище которых признано аварийным, государственные служащие, работники бюджетных организаций. В данный момент идет строительство двух 30 квартирных домов, а в следующие года планируется построить 3 дома, для 180 семей» - отметил аким района Куанышбек Кашкинбаев.