АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 60 семей полицейских обрели свое собственное жилье в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи новоселам вручили в торжественной обстановке в День казахстанской полиции. В церемонии приняли участие заместитель акима Алматинской области Ляззат Турлашев, начальник Департамента полиции Алматинской области генерал-майор полиции Серик Кудебаев и руководитель областного филиала «Отбасы Банк» Галымжан Шалгимбаев.

«Сегодня мы стали свидетелями важного для нашего Департамента события – 60 семей наших сотрудников обрели собственное жилье. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемельевич Токаев в своем Послании отметил, что социальное благополучие граждан является главным приоритетом. В связи с чем, а также в рамках реализации «Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел», Министром внутренних дел РК инициирован и правительством поддержан вопрос о возможности использования сотрудникам полиции выплаты компенсации за аренду жилья для его приобретения, по аналогии с военнослужащими. Хочется высказать слова благодарности Акиму Алматинской области Амандыку Габбасовичу Баталову, его заместителям, а также акиму города Талдыкорган. Благодаря их содействию, наши сотрудники сегодня получают ключи от квартир в новом доме», – сказал в своем выступлении начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

Спикер в то же время отметил, что значимую роль в приобретении жилья для полицейских сыграл «Отбасы Банк», который оперативно отозвался и любезно предоставил займы сотрудникам полиции. В банк были направлены документы на приобретение жилья почти четырехсот сотрудников. После изучения на первом этапе одобрение получили 60 из них.

«На современном этапе одной из основных задач полиции является «шаговая доступность». Как мы видим, государством для эффективного ее решения создаются все необходимые условия. И нами будут приняты все меры, чтобы обеспечить уверенность в безопасности наших сограждан, защиту их конституционных прав и свобод, а также оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Сегодняшнее мероприятие – это первый опыт. Далее, учитывая уже имеющийся опыт, планируем строительство домов для сотрудников районных подразделений «южного региона» – Карасайском, Талгарском, Илийском районах», – резюмировал Серик Кудебаев.



