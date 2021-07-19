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    04:26, 19 Июль 2021 | GMT +6

    60% россиян обрели коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил эксперт

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения. Об этом в воскресенье сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия-1».

    По его словам, необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%.

    В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 5 958 133 случая заражения, выздоровели 5 341 231 человек, умерли 148 419. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.


    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости Россия
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