60% проверенных детских игрушек не соответствуют нормам в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По фактам выявленных нарушений среди товаров промышленных групп акмолинским субъектам предпринимательства выдано 117 предписаний об устранении нарушений требований законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в регионе за 8 месяцев текущего года в рамках мониторинга безопасности продукции исследовано 2788 проб продукции, из них выявлено 311 несоответствующих проб, что составило 11,1%. От общего объема исследованных образцов 87,9% не отвечают требованиям технических регламентов по маркировке, несоответствие же по микробиологическим показателям безопасности составило 5%, по физико-химическим показателям – 5,5%.

«Исследованием охвачены все основные группы продуктов, в том числе молочные продукты, мясо птицы, мясная и рыбная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия и прочие продукты. Из непродовольственной группы товаров контролем охвачены детские игрушки, одежда, обувь, товары бытовой химии, средства гигиены, парфюмерия и косметика, материалы, контактирующие с пищей, детские товары и другое», - отметили в ведомстве.

По словам руководителя отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Жанар Калиевой, исследовано более 1998 тысяч проб пищевой продукции, из которых 8,1% исследований не соответствуют установленным требованиям.

Что касается товаров промышленных групп, то выявлены несоответствия в следующих товарных группах: среди товаров для детей и подростков – 56,1%, в т.ч. детских игрушек – 60%, продукции легкой промышленности – 91,4%, парфюмерно-косметической продукции - 4,3%, товары бытовой химии - 4,2%.

«По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 117 предписаний об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан с обязательным разъяснением порядка его устранения», - добавили в ведомстве.