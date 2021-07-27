+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

60 процентов жителей Франции получили первую дозу вакцин от COVID-19

27 Июля 2021 09:35
Поделиться:
60 процентов жителей Франции получили первую дозу вакцин от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После объявления правительством Франции программы о расширении применения «санитарных пропусков» и требовании об обязательной вакцинации для работников больниц, темпы вакцинации в стране заметно ускорились, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Коронавирус в РК: 16 регионов по-прежнему - в «красной» зоне
Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав Пневмония с признаками коронавируса: 24 летальных случая за сутки в Казахстане Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 40 млн жителей страны получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Это составляет около 60% населения Франции.

При этом вакцинация ускорилась в последние две недели, когда медицинскую защиту от COVID-19 получили еще 4 млн человек.

По сообщению французских СМИ, этому способствовало расширение применения «санитарных пропусков» и обязательная вакцинация медперсонала больниц.

Кроме того, более 33 млн жителей Франции (около 50%) считаются полностью вакцинированными (две вакцины).

Французские власти нацелены на то, чтобы хотя бы одну дозу вакцины получили 50 млн человек до конца августа.

Тем не менее, во второй половине июля во Франции растет число заражений коронавируса из-за распространения дельта-варианта.

25 июля было выявлено 16 тысяч новых случаев, тогда как в начале месяца в сутки диагностировали около двух с половиной тысяч случаев. Как подчеркивают власти, подавляющее большинство заболевающих коронавирусом – непривитые жители.

Во время зарубежного визита, президент Э.Макрон вновь призвал жителей республики привиться и осудил «безответственность» и «эгоизм» тех, кто отказывается от прививок.

Подписывайтесь на наш канал:

#Франция   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
Коронавирус в РК: 16 регионов по-прежнему - в «красной» зоне
Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав
Пневмония с признаками коронавируса: 24 летальных случая за сутки в Казахстане
Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса
Популярное
1 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
2 Новые карантинные меры вводят в ВКО
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
5 Карантин ужесточили в Атырауской области
Читайте также
Большинство инфицированных в Кызылординской области не привиты от коронавируса
Двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив