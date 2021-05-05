60 пожаров зарегистрировано в Казахстане с начала пожароопасного периода
«Несмотря на принимаемые меры, с начала пожароопасного периода на территории лесного фонда уже зарегистрировано 60 пожаров общей площадью 16 тысяч га и 445 загораний степных массивов на площади 3000 га. Особую обеспокоенность вызывают пожары сухой травы на территории населенных пунктов с переходом огня на жилые массивы. В период с 26 апреля по 3 мая 2021 года зарегистрировано 14 случаев горения сухой травы на жилые дома, дачные хозяйственные постройки», - проинформировал Нурболат Дерибисов.
По его словам, 1-2 мая в Павлодаре в садоводческих обществах произошли 2 загорания сухой травы на территориях дачных обществ. В результате огнем полностью уничтожено 5 и частично повреждено 7 дачных домов.
2 мая в Северо-Казахстанской области в селе Желяково произошло загорание сухой травы с последующим распространением огня на 6 домов частного жилого сектора. В тот же день, в Кызылжарском районе на территории детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» произошло загорание сухой травы с последующим распространением огня на корпус для проживания отдыхающих.
2 мая в Нур-Султане в районе Сарыарка произошло загорание сухой травы с последующим распространением огня на жилой дом, также в результате пожара уничтожен легковой автомобиль.«Необходимо отметить, что большая часть лесных и степных пожаров возникают на отдаленных территориях, где подразделения МЧС отсутствуют в радиусе более 100 км. Всего по стране создано более 4 тысяч (4 242) добровольных формирований. Поэтапно в регионах акиматами проводится работа по созданию пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы. В настоящее время создано 409 постов, которые обслуживают свыше одной тысячи населенных пунктов. В качестве технической поддержки, нами в ведение сельских акиматов передано 160 пожарных автоцистерн, однако, этого недостаточно», - отметил спикер.