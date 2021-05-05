60 пожаров зарегистрировано в Казахстане с начала пожароопасного периода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 26 апреля по 3 мая 2021 года зарегистрировано 14 случаев горения сухой травы на жилые дома, дачные хозяйственные постройки. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые меры, с начала пожароопасного периода на территории лесного фонда уже зарегистрировано 60 пожаров общей площадью 16 тысяч га и 445 загораний степных массивов на площади 3000 га. Особую обеспокоенность вызывают пожары сухой травы на территории населенных пунктов с переходом огня на жилые массивы. В период с 26 апреля по 3 мая 2021 года зарегистрировано 14 случаев горения сухой травы на жилые дома, дачные хозяйственные постройки», - проинформировал Нурболат Дерибисов.

По его словам, 1-2 мая в Павлодаре в садоводческих обществах произошли 2 загорания сухой травы на территориях дачных обществ. В результате огнем полностью уничтожено 5 и частично повреждено 7 дачных домов.

2 мая в Северо-Казахстанской области в селе Желяково произошло загорание сухой травы с последующим распространением огня на 6 домов частного жилого сектора. В тот же день, в Кызылжарском районе на территории детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» произошло загорание сухой травы с последующим распространением огня на корпус для проживания отдыхающих.

2 мая в Нур-Султане в районе Сарыарка произошло загорание сухой травы с последующим распространением огня на жилой дом, также в результате пожара уничтожен легковой автомобиль.

«Необходимо отметить, что большая часть лесных и степных пожаров возникают на отдаленных территориях, где подразделения МЧС отсутствуют в радиусе более 100 км. Всего по стране создано более 4 тысяч (4 242) добровольных формирований. Поэтапно в регионах акиматами проводится работа по созданию пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы. В настоящее время создано 409 постов, которые обслуживают свыше одной тысячи населенных пунктов. В качестве технической поддержки, нами в ведение сельских акиматов передано 160 пожарных автоцистерн, однако, этого недостаточно», - отметил спикер.