60% пожаров в Алматы приходятся на жилой сектор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 402 пожара произошло с начала года в жилом секторе на территории Алматы, что составляет 60% от общего числа пожаров. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы полковник гражданской защиты Самат Асаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, зачастую жильцы пренебрегают правилами пожарной безопасности.

«С августа прошлого года начата масштабная агитационно-разъяснительная работа с населением. Всего на учет взят 145 471 частный жилой дом, из которых 1 848 домов - на твердом топливе, которые обследованы 100%, в том числе 605 домов социально уязвимых семей обследованы повторно. Распространено более 300 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности», - рассказал заместитель начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы полковник гражданской защиты Самат Асаинов.

При выяснении причин гибели людей в семи из 11-ти случаев возникновения пожаров в жилом секторе в отопительный период погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. То есть курили в постели, в остальных случаях из-за неисправности электропроводки, в том числе электрический чайник и свечи, оставленные без присмотра в ночное время.

«Также все пожары, на которых погибли люди, произошли в ночное и утреннее время, то есть в момент, когда снижается бдительность, и граждане находятся дома в расслабленном и сонном состоянии. Кроме того, жильцы пренебрегают правилами пожарной безопасности, используют электрооборудование, выполненное с грубыми нарушениями правил устройства электроустановок», - отметил спикер.

За 2020 год на территории города Алматы зарегистрирован 671 пожар, при этом снизилось количество пострадавших на 26% (31 человек), спасено 38 человек, из опасных зон эвакуировано 235 человек, спасено имущества на сумму более 100 млн тенге.

В целях снижения пожаров и травмирования людей в отопительный период 2020-2021 годов департамент проводит комплекс мероприятий по предупреждению ЧС.

«Выделены в отдельную группу 945 социально уязвимых семей, которые нуждаются в адресной пожарно-профилактической помощи. В более 100 домах указанных малоимущих и маломобильных семей сотрудники ДЧС совместно с волонтерами оказали помощь по ремонту электросетей, систем отопления, трещин в конструкциях печей, побелки, очистки дымоходов печей от сажи и другие работы. По местам проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению алкогольных напитков, проведен 271 рейд с учетом очагов КВИ. При поддержке акимата 1 254 частных жилых дома социально уязвимых семей, отапливаемых на угле, оборудованы датчиками угарного газа, в том числе все дома с учётом датчиков, смонтированных в домах в 2018-2020 годах», - добавил Самат Асаинов.

Для недопущения пожаров и травмирования людей в отопительный период ДЧС города рекомендует соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов. Это не располагать вблизи отопительных печей и газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы, а также не производить сушку одежды и дров, не пользоваться неисправными электророзетками, электровыключателями и электроприборами. Электроплиты, утюги, электрочайники и керосиновые приборы установить на несгораемые подставки, отштукатурить трещины и сколы в конструкциях печи, произвести чистку дымоходов от сажи. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см.