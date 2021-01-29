60% пожаров в Алматы приходятся на жилой сектор
По словам спикера, зачастую жильцы пренебрегают правилами пожарной безопасности.
«С августа прошлого года начата масштабная агитационно-разъяснительная работа с населением. Всего на учет взят 145 471 частный жилой дом, из которых 1 848 домов - на твердом топливе, которые обследованы 100%, в том числе 605 домов социально уязвимых семей обследованы повторно. Распространено более 300 тысяч памяток о мерах пожарной безопасности», - рассказал заместитель начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы полковник гражданской защиты Самат Асаинов.
При выяснении причин гибели людей в семи из 11-ти случаев возникновения пожаров в жилом секторе в отопительный период погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. То есть курили в постели, в остальных случаях из-за неисправности электропроводки, в том числе электрический чайник и свечи, оставленные без присмотра в ночное время.
«Также все пожары, на которых погибли люди, произошли в ночное и утреннее время, то есть в момент, когда снижается бдительность, и граждане находятся дома в расслабленном и сонном состоянии. Кроме того, жильцы пренебрегают правилами пожарной безопасности, используют электрооборудование, выполненное с грубыми нарушениями правил устройства электроустановок», - отметил спикер.
За 2020 год на территории города Алматы зарегистрирован 671 пожар, при этом снизилось количество пострадавших на 26% (31 человек), спасено 38 человек, из опасных зон эвакуировано 235 человек, спасено имущества на сумму более 100 млн тенге.
В целях снижения пожаров и травмирования людей в отопительный период 2020-2021 годов департамент проводит комплекс мероприятий по предупреждению ЧС.
«Выделены в отдельную группу 945 социально уязвимых семей, которые нуждаются в адресной пожарно-профилактической помощи. В более 100 домах указанных малоимущих и маломобильных семей сотрудники ДЧС совместно с волонтерами оказали помощь по ремонту электросетей, систем отопления, трещин в конструкциях печей, побелки, очистки дымоходов печей от сажи и другие работы. По местам проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению алкогольных напитков, проведен 271 рейд с учетом очагов КВИ. При поддержке акимата 1 254 частных жилых дома социально уязвимых семей, отапливаемых на угле, оборудованы датчиками угарного газа, в том числе все дома с учётом датчиков, смонтированных в домах в 2018-2020 годах», - добавил Самат Асаинов.
Для недопущения пожаров и травмирования людей в отопительный период ДЧС города рекомендует соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов. Это не располагать вблизи отопительных печей и газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы, а также не производить сушку одежды и дров, не пользоваться неисправными электророзетками, электровыключателями и электроприборами. Электроплиты, утюги, электрочайники и керосиновые приборы установить на несгораемые подставки, отштукатурить трещины и сколы в конструкциях печи, произвести чистку дымоходов от сажи. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см.