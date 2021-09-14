60 пациентов с COVID-19 - в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 60 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах в Атырауской области. Семь человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получает 701 человек.

Загруженность составляет 23,3% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 60 пациентов, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 48,8% (на 123 места).

За последние сутки в области от коронавирусной инфекции скончались 10 человек.

Как ранее сообщалось, более 210 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19.