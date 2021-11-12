60% пациентов инфекционных стационаров нуждаются в кислородной поддержке в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врачи назвали ситуацию с распространением коронавируса крайне тяжелой. 60% находящихся в стационарах пациентов нуждаются в постоянной кислородной поддержке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов на брифинге сообщил, что в стационарах находятся 686 человек, в реанимации – 51, из них17 в крайне тяжелом состоянии.

«Ситуация кардинально отличается от прошлогодней. Медики работают в авральном режиме. Расход кислорода в сутки неимоверный – девять тысяч тонн. Каждые сутки умирают 3-5 человек. Летальных случаев уже 325. Из них 282 человека скончались за период с середины июля», - сказал Н. Айманов.

По его словам, 98% пациентов стационаров непривитые. Из 686 госпитализированных более 80% - люди в возрасте старше 60 лет. Среди умерших большая часть – пожилые люди.

«В сутки 60-90 человек госпитализируются. В стационар попадает каждый второй, с одышкой, дыхательной недостаточностью. На амбулаторном лечении 3 339 человек. Из них 1 600 бессимптомных. Остальные – в легкой и средней степени переносят заболевание. Да, в большинстве случаев медики спасают пациентов с коронавирусом. Но у тех, кто перенес я тяжелой форме, после выписки сохраняется болезненное состояние несколько месяцев. Требуется длительная реабилитация», - отметил Н. Айманов.

Он подчеркнул, что единственным способом избежать осложнений является вакцинация. По словам Н. Айманова, медики видят ее эффективность.

Среди вакцинированных тоже есть заболевшие. Из 238 тысяч вакцинированных с 1 февраля чуть более 1% заразились коронавирусом. Из них 56% перенесли в легкой и бессимптомной форме. 1 294 человека, или 0,5% госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В реанимацию поступили 63 человека, или 0,03% от общего количества вакцинированных. Тогда как через инфекционные стационары с 1 февраля прошли 9 416 невакцинированных жителей региона. Через реанимацию - 1 375. Среди умерших от коронавируса 11 вакцинированных. Это открытая статистика, мы ничего не скрываем», - сообщил Н. Айманов.