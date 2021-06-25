60% населения намерены привить к сентябрю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Чтобы остановить распространение коронавируса в Северо-Казахстанской области, необходимо вакцинировать не менее 60% населения к сентябрю. Об этом заявили в управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, всего подлежат вакцинации 311 тысяч жителей региона. Из них первый компонент получили 90,8 тысячи человек, полный курс вакцинации прошли 62 тысячи человек.

«Единственным средством профилактики СOVID-19 является вакцинация. В случае заражения вакцинированный человек перенесет вирус в бессимптомной или легкой форме, заразит меньшее количество людей. Охват населения вакцинацией свыше 60% создаст коллективный иммунитет, способствующий прекращению распространения инфекции или протекания ее в легкой и бессимптомной форме с отсутствием или снижением госпитализации в стационары. Все вакцины от СOVID-19 эффективны в отношении всех штаммов коронавирусной инфекции, включая «дельту», - отметили в облздраве.

В области сейчас имеется достаточное количество вакцин: более 37 тысяч доз 1-го компонента и 25 тысяч 2-го компонента «Спутник V», более 14 тысяч доз 1-го компонента и 19 тысяч 2-го компонента - Hayat, 287 доз 1-го компонента и 1 тысяча 2-го компонента QazVac.

В каждой поликлинике города и района работают не менее двух прививочных кабинетов. В Петропавловске пункты вакцинации открыты в торговых центрах, рынке, медицинском колледже и местном вузе. Работают более 50 выездных прививочных бригад. В управлении подчеркнули, что вакцинация проводится вне зависимости от места проживания и места прикрепления. При себе нужно иметь удостоверение личности и быть в хорошем самочувствии.

«Противопоказаниями к вакцинации против СOVID-19 являются детский возраст до 18 лет, беременность и период лактации, обострение хронического заболевания, зафиксированное в медицинской организации по месту прикрепления, любое острое заболевание, ВИЧ, иммунодефицит, выраженная иммуносупрессия при химиотерапии онкозаболеваний, перенесенный СOVID-19 менее трех месяцев назад», - пояснили в облздраве.

По области общее количество инфицированных превышает 15 тысяч человек. В тяжелой форме переболели СOVID-19 свыше двух тысяч североказахстанцев. В стационаре сейчас находятся более 150 человек.