60% населения намерены привить к сентябрю в СКО
По информации ведомства, всего подлежат вакцинации 311 тысяч жителей региона. Из них первый компонент получили 90,8 тысячи человек, полный курс вакцинации прошли 62 тысячи человек.
«Единственным средством профилактики СOVID-19 является вакцинация. В случае заражения вакцинированный человек перенесет вирус в бессимптомной или легкой форме, заразит меньшее количество людей. Охват населения вакцинацией свыше 60% создаст коллективный иммунитет, способствующий прекращению распространения инфекции или протекания ее в легкой и бессимптомной форме с отсутствием или снижением госпитализации в стационары. Все вакцины от СOVID-19 эффективны в отношении всех штаммов коронавирусной инфекции, включая «дельту», - отметили в облздраве.
В области сейчас имеется достаточное количество вакцин: более 37 тысяч доз 1-го компонента и 25 тысяч 2-го компонента «Спутник V», более 14 тысяч доз 1-го компонента и 19 тысяч 2-го компонента - Hayat, 287 доз 1-го компонента и 1 тысяча 2-го компонента QazVac.
В каждой поликлинике города и района работают не менее двух прививочных кабинетов. В Петропавловске пункты вакцинации открыты в торговых центрах, рынке, медицинском колледже и местном вузе. Работают более 50 выездных прививочных бригад. В управлении подчеркнули, что вакцинация проводится вне зависимости от места проживания и места прикрепления. При себе нужно иметь удостоверение личности и быть в хорошем самочувствии.
«Противопоказаниями к вакцинации против СOVID-19 являются детский возраст до 18 лет, беременность и период лактации, обострение хронического заболевания, зафиксированное в медицинской организации по месту прикрепления, любое острое заболевание, ВИЧ, иммунодефицит, выраженная иммуносупрессия при химиотерапии онкозаболеваний, перенесенный СOVID-19 менее трех месяцев назад», - пояснили в облздраве.
По области общее количество инфицированных превышает 15 тысяч человек. В тяжелой форме переболели СOVID-19 свыше двух тысяч североказахстанцев. В стационаре сейчас находятся более 150 человек.