60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За прошлую неделю в Алматы мониторинговыми группами проверено около 1000 заведений, нарушения выявлены на 124 объектах, причем почти половина из них зафиксирована в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы во время пика заболеваемости коронавирусом продолжают проводить свадьбы с сотнями приглашенных, отмечают торжества и теснятся в подпольно работающих барах. Среди нарушителей - бар Gastreat, гольф-клуб «Ариал», «Чечил паб», ресторан «Айва».

За время проверок составлено 167 протоколов. На юридические лица составлено 26 протоколов на общую сумму штрафов 10,7 млн тенге. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлен 141 протокол с наложением штрафов на сумму 6,2 млн тенге.

Так, 11 августа около 17.00 на территории гольф-клуба «Ариал» по проспекту Аль-Фараби Бостандыкского района проводилась свадьба на 60 человек, которую прервали проверяющие. Собравшимся напомнили, что подобные мероприятия становятся эпицентром распространения коронавируса, так как среди приглашенных могут находиться бессимптомные носители инфекции. В этот же день около 22.40 мониторинговая группа Бостандыкского района выявила нарушения в лаунж-баре Gastreat на улице Гагарина. В момент проверки там находились 30 человек.

12 августа около 21.47 в Ауэзовском районе функционировал банкетный зал «Фортуна» в микрорайоне «Жетысу-3», где проводилась свадьба на 100 человек.

В Медеуском районе 12 августа около 23.22 зафиксирован факт нарушения в «Чечил пабе» на улице Тулебаева, где находились 50 человек. 14 августа около 20.30 в Медеуском районе зафиксировано нарушение в ресторане «Айва» на улице Гоголя, где проводилась свадьба с 60 приглашенными.

По всем нарушениям материалы направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля. В Алматы продолжают усиленно работать 40 мониторинговых групп. В этом году ими проверено 34 692 объекта, выявлено 3 220 объектов с нарушениями карантинных мер.

В суды в отношении злостных нарушителей переданы 75 материалов (по статье 462 ч. 3 и ст. 425 ч. 1), из них по 65 материалам приняты решения о приостановлении деятельности заведений.

Жителей Алматы призывают в очередной раз соблюдать карантинные ограничения. Необходимо помнить, что летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, единственный способ защиты - вакцинировать как можно больше людей.