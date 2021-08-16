60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За прошлую неделю в Алматы мониторинговыми группами проверено около 1000 заведений, нарушения выявлены на 124 объектах, причем почти половина из них зафиксирована в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Алматинцы во время пика заболеваемости коронавирусом продолжают проводить свадьбы с сотнями приглашенных, отмечают торжества и теснятся в подпольно работающих барах. Среди нарушителей - бар Gastreat, гольф-клуб «Ариал», «Чечил паб», ресторан «Айва».
За время проверок составлено 167 протоколов. На юридические лица составлено 26 протоколов на общую сумму штрафов 10,7 млн тенге. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлен 141 протокол с наложением штрафов на сумму 6,2 млн тенге.
Так, 11 августа около 17.00 на территории гольф-клуба «Ариал» по проспекту Аль-Фараби Бостандыкского района проводилась свадьба на 60 человек, которую прервали проверяющие. Собравшимся напомнили, что подобные мероприятия становятся эпицентром распространения коронавируса, так как среди приглашенных могут находиться бессимптомные носители инфекции. В этот же день около 22.40 мониторинговая группа Бостандыкского района выявила нарушения в лаунж-баре Gastreat на улице Гагарина. В момент проверки там находились 30 человек.
12 августа около 21.47 в Ауэзовском районе функционировал банкетный зал «Фортуна» в микрорайоне «Жетысу-3», где проводилась свадьба на 100 человек.
В Медеуском районе 12 августа около 23.22 зафиксирован факт нарушения в «Чечил пабе» на улице Тулебаева, где находились 50 человек. 14 августа около 20.30 в Медеуском районе зафиксировано нарушение в ресторане «Айва» на улице Гоголя, где проводилась свадьба с 60 приглашенными.
По всем нарушениям материалы направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля. В Алматы продолжают усиленно работать 40 мониторинговых групп. В этом году ими проверено 34 692 объекта, выявлено 3 220 объектов с нарушениями карантинных мер.
В суды в отношении злостных нарушителей переданы 75 материалов (по статье 462 ч. 3 и ст. 425 ч. 1), из них по 65 материалам приняты решения о приостановлении деятельности заведений.
Жителей Алматы призывают в очередной раз соблюдать карантинные ограничения. Необходимо помнить, что летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, единственный способ защиты - вакцинировать как можно больше людей.
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