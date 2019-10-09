60 молодых специалистов начали трудиться в карагандинской поликлинике

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В поликлинике Караганды, которая обслуживает больше 68 тысяч человек, закрыли вопрос с нехваткой кадров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Только в этом году в медицинское учреждение приняли на работу свыше 60 молодых специалистов. Это врачи общей практики, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, а также медицинские сёстры. Выпускникам медуниверситета, которые пришли работать в поликлинику по договору, выделили подъемные на арендное жилье. Сейчас в поликлинике трудятся 133 врача и 280 медсестер. Каждый день здесь принимают до полутора тысяч пациентов.

«Проблемные вопросы были, когда не было специалистов. Не хватало врачей эндокринолога, детского невропатолога. Но мы их обучили по резидентуре. Сейчас они успешно работают. В этом году 6 человек поступили по гранту «Семейная медицина», по резидентуре обучаются. Троих резидентов мы обучаем за счет поликлиники на ультразвуковую диагностику, врача-эндокринолога и лор-врача», - сказала директор поликлиники №4 г.Караганды Салтанат Шайдарова.

«Лечусь здесь почти постоянно. У меня астма уже лет 20 и давление около 25 лет. Не думаю, что здесь не хватает специалистов. Всегда когда на прием прихожу, врачи меня принимают. По сотовому телефону через «Damumed» мы записываемся, и даже не сидим в очередях. Мы приходим, и уже через 5-10 минут нас врачи принимают», - жительница г.Караганды Рымкуль Тулеова.