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    09:44, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    $60 млрд превысил внешнеторговый товарооборот Казахстана за 8 месяцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев назвал объем внешнеторгового товарооборота страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот составил 62,8 млрд долл. США, в том числе показатель по экспорту составил 37,5 млрд долл. США. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 23,2% до 12,1 млрд долл. США», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Импорт товаров, по его словам, составил 25,4 млрд долл. США.

    «В целом, положительный торговый баланс вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,7 млрд. долл. США и составил12,1 млрд долл. США», - заключил министр.

    Ранее А. Иргалиев доложил об основных экономических показателях в 2021 году. «В январе-сентябре текущего года рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается оживление динамики в секторе услуг, сохранение темпов роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - отметил глава ведомства.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика
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