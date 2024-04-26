60 млрд кубометров газа планируется добыть в Казахстане в 2024 году

В соответствии с Законом РК «О газе и газоснабжении» Министерством энергетики РК совместно с АО НК «QazaqGaz» сформирован прогнозный баланс газа до 2030 года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации министерства, более 85% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%).

- За 2023 год добыча газа Республики Казахстан составила 59,063 млрд м3, в том числе крупные месторождения Тенгиз – 16,009 млрд м3, Карачаганак – 22,385 млрд м3, Кашаган – 11,856 млрд м3 и прочие – 8,813 млрд м3. Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет. Так, согласно прогнозному балансу газа в 2024 году ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд м3, - сообщили в Минэнергетики.

Как пояснили в ведомстве, план производства товарного газа на 2024 год – 28,054 млрд м3. Согласно прогнозному балансу газа, текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд м3.