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60 млн тенге выделят на субсидирование дачных маршрутов в Петропавловске

26 Декабря 2022, 20:00
60 млн тенге выделят на субсидирование дачных маршрутов в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге аким Петропавловска Руслан Анбаев поднял тему субсидирования внутригородских маршрутов. В том числе дачных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник отметил, что на недавней встрече с населением дачники задавали вопросы о работе маршрутов.

«Поступило предложение о продлении дачных маршрутов. Горожане просили сохранить период курсирования до середины октября и пустить автобусы пораньше весной. Обсудили с перевозчиками. Будем субсидировать эти маршруты. За дачный период оплатили в этом году 56 млн тенге. В следующем поднимем до 60 млн тенге и увеличим период курсирования», - сказа Р. Анбаев.

Ранее аким города сообщал, что в этом году на субсидирование социально значимых маршрутов потратили из бюджета более 1,9 млрд тенге. В том числе около 48 млн тенге из этой суммы составила компенсация за льготный проезд. Всего в городе действуют 19 социально значимых маршрутов.


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