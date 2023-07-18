60 млн тенге украли воры-иностранцы из квартиры предпринимателя в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Квартирные воры-иностранцы задержаны актюбинскими полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Актобе неизвестные, подобрав ключ к входной двери, незаконно проникли в квартиру и из сейфа похитили денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие 46-летнему предпринимателю. Тем самым причинив последнему материальный ущерб на сумму 60 млн тенге. По факту сотрудниками полиции по горячим следам задержан 38-летний иностранный гражданин, в съемной квартире у которого изъята часть похищенных денег.

Также совместно с сотрудниками управления полиции Сарыагашского района был задержан второй соучастник преступления, 34-летний иностранный гражданин, который после совершения преступления выехал на такси в Туркестанскую область для дальнейшего пересечения границы. У него также были изъяты денежные средства в особо крупном размере. Подозреваемые дали признательные показания. Они водворены в изолятор временного содержания.