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60 млн человек планируют провакцинировать в Иране

11 Февраля 2021, 18:51
60 млн человек планируют провакцинировать в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Центр управления инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Ирана объявил подробности программы вакцинации от коронавируса. Согласно программе, около 60 млн человек будут вакцинированы в течение этого и следующего года, то есть 210 тысяч человек будут вакцинироваться ежедневно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

По данным ИРНА, цель программы вакцинации от коронавируса в Иране - снизить смертность на первом этапе и сократить цепочку передачи вируса, второй шаг - положить конец эпидемии.

Не менее 70% населения, то есть около 60 млн человек, будут вакцинированы.

Напомним, в Иране 9 февраля 2021 года стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства «Спутник V».

4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины «Спутник V». В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины «AstraZeneca», она, как ожидается, прибудет в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая и Индии.


Здравоохранение   Безопасность   Иран   Общество   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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