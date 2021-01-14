60 млн бюджетных средств похитил столичный предприниматель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя ИП «Сатурн», передает МИА ««Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«Малдыбаев Д.Ш. в период с октября по декабрь 2017 года участвовал в электронных государственных закупках, заказчиками которых являлись более тридцати государственных учреждений и бюджетных организаций на территории Республики Казахстан, путем подачи заявок от имени ИП «Сатурн». В заявках он указывал реализацию горюче-смазочных материалов по явно заниженной цене, не соответствовавшей закупочной стоимости ГСМ на территории РК.

При этом, Малдыбаев Д.Ш. достоверно знал, что согласно конкурсной документации в случае победы в электронных государственных закупках, заказчиками незамедлительно будет осуществляться 100% оплата при заключении договора с ИП.

Обвиняемый используя данное обстоятельство, совершил мошеннические действия в отношении тридцати одного государственного учреждения и бюджетной организации, причинив ущерб государству на сумму более 60 млн тенге», - сообщили в пресс-службе.

Следует отметить, что он находился в международном розыске и был задержан на территории Кыргызской Республики.

Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султана он признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК РК и осужден к 5 годам лишения свободы.



