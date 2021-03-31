60 малых грантов выделят для гражданских инициатив на селе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в онлайн-формате состоялся брифинг о социальном проекте «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе». Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и МИОР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет, председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас, президент грантополучателя ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» Айгуль Дюсенова, а также эксперты и менеджеры проекта.

М.Кожахмет пожелал грантополучателям удачи. Он отметил, что проводимая государством работа по выделению государственных грантов для НПО по гражданским инициативам на селе имеет особое значение. Так, он подчеркнул, что в этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости государства.

Лима Диас рассказала о деятельности Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) в сфере поддержки инициатив на селе.

«В прошлом году в рамках проектов ЦПГИ реализованы проекты во всех регионах страны. В текущем году мы продолжаем поддерживать сельских жителей. Уверена, что данный проект станет положительным вкладом в развитие сельских территорий», - сказала Л.Диас.

В свою очередь Айгуль Дюсенова рассказала о проекте, целях и задачах, стоящих перед грантполучателем.

Во время брифинга было объявлено, что планируется посредством выделения 60 малых грантов по 500 тыс. тенге содействовать мобилизации местных сообществ, выявлять лидеров в области развития сельских инициатив и повышение цифровой, финансовой грамотности сельского населения.

Так, гранты будут выделены по 5 направлениям: «Цифровая грамотность сельского населения», «Финансовая грамотность сельского населения», «Повышение уровня знания иностранных языков в сфере образования», «Повышение уровня знания иностранных языков в сфере здравоохранения», «Повышение уровня знания иностранных языков в сфере физической культуры и спорта».