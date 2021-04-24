60-летнюю женщину спасли из пожара в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе пожарные из огня эвакуировали 60-летнюю хозяйку квартиры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 апреля в 14 часов 26 минут на пульт пункта связи специализированной пожарной части номер 2 поступило сообщение о загорании квартиры по адресу: город Экибастуз, улица Целинная, 25 А, квартира 2, - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - Проникнув в квартиру, в ходе разведки в спальном помещении была обнаружена хозяйка 1960 года рождения данной квартиры. Также было установлено, что в зальном помещении происходит горение бывших в употреблении вещей и мебели на общей площади четыре квадратных метра. Звено газодымозащитной службы под руководством старшего инженера специализированной пожарной части номер 2 капитана Талгатова Бексултана незамедлительно через оконный проём вынесли хозяйку квартиры на свежий воздух и передали в службу 103».

На месте происшествия работали сотрудники специализированной пожарной части номер 2 и пожарной части номер 6. Так как дым шёл из квартиры, входная дверь в которую была заперта, было принято решение звену газодымозащитной службой проникнуть в квартиру через окно, добавили в ДЧС. Благодаря слаженным действиям дежурной смены номер 4, удалось избежать жертв и потушить пожар с наименьшим ущербом, добавил заместитель начальника СПЧ-2 Кенес Жумабай.