60-летний семейчанин присвоил деньги своего партнера по бизнесу

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Шестидесятилетний семейчанин занял три с половиной миллиона тенге у партнера по бизнесу, но не вернул долг даже после решения суда, при этом, поменял место жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

Одним из основных направлений работы Управления миграционной полиции является розыск неплательщиков алиментов и должников.

Так, в ноябре текущего года в отдел миграционной службы Управления полиции города Семея поступило постановление частного судебного исполнителя о взыскании долга около 3 500 000 тенге с 60-летнего гражданина в пользу партнера по бизнесу. Мужчина взял деньги в займы и не вернул в назначенный срок.

После объявления должника его в розыск в течение четырех дней сотрудниками миграционной службы он был установлен проживающим в Алматинской области. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

«Миграционная службы ДП ВКО предупреждает, за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КРКобАП и уголовная по статье 139 УКРК», - говорится в сообщении.