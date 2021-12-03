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60-летний семейчанин присвоил деньги своего партнера по бизнесу

3 Декабря 2021 13:40
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60-летний семейчанин присвоил деньги своего партнера по бизнесу

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Шестидесятилетний семейчанин занял три с половиной миллиона тенге у партнера по бизнесу, но не вернул долг даже после решения суда, при этом, поменял место жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

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Одним из основных направлений работы Управления миграционной полиции является розыск неплательщиков алиментов и должников.

Так, в ноябре текущего года в отдел миграционной службы Управления полиции города Семея поступило постановление частного судебного исполнителя о взыскании долга около 3 500 000 тенге с 60-летнего гражданина в пользу партнера по бизнесу. Мужчина взял деньги в займы и не вернул в назначенный срок.

После объявления должника его в розыск в течение четырех дней сотрудниками миграционной службы он был установлен проживающим в Алматинской области. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

«Миграционная службы ДП ВКО предупреждает, за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по статье 669 КРКобАП и уголовная по статье 139 УКРК», - говорится в сообщении.


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество  
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