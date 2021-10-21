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    21:24, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    60-летний ранее судимый акмолинец угрожал ножом подростку

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан злоумышленник, угрожавший ножом подростку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 19 октября в дежурную часть Ерейментауского районного отдела полиции поступило заявление от 52-летней местной жительницы, которая сообщила, что ее 16-летнему сыну с применением ножа угрожал взрослый мужчина.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 60-летний житель одного из сёл района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по части 1 статьи 99 (убийство), части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК. При досмотре у мужчины полицейские обнаружили и изъяли нож», - рассказали в ведомстве.

    По данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч.3 ст.293 УК «Хулиганство». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Теги:
    Криминал Правоохранительные органы Акмолинская область
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