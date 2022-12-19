60-летний акмолинец выстрелил в жену, избил сына и застрелился

19 Декабря 2022, 21:35

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Акмолинской области выстрелил в жену, избил сына и застрелился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Уголовное дело по факту покушения на убийство и доведения до самоубийства расследуют в департаменте полиции Акмолинской области. Трагический случай произошел в одном из сел Есильского района 14 декабря. В районный отдел полиции поступила информация о том, что 60-летний сельчанин совершил суицид, выстрелив себе в голову.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что в день происшествия погибший ранил супругу в область головы, а также нанес телесные повреждения 20-летнему сыну, пытавшемуся его остановить.

Об инциденте в полицию сообщил сосед, ставший свидетелем произошедшего. До приезда сотрудников полиции мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ст. 24 ч.3 – 99 ч. 1 УК РК «Покушение на убийство» и по ст. 105 ч.1 УК РК «Доведение до самоубийства».

В ходе расследования установлено, что гладкоствольное охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы, зарегистрированы в ОВД.

По словам супруги, никаких конфликтов между ней и погибшим в день происшествия не было. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, полицейские выясняют мотивы, побудившие мужчину на этот отчаянный шаг.

Фото: polisia.kz