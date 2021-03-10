РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:54, 09 Март 2021 | GMT +6

    60-летнего карманника задержали в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 60-летний карманник задержан в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ульбинский отдел полиции УП города Усть-Каменогорска обратилась 36-летняя женщина, сообщившая о том, что неизвестный, находясь на автобусной остановке «Дворец спорта», из кармана куртки похитил два сотовых телефона «Samsung». Материальный ущерб составил 200 000 тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен 60-летний мужчина, который дал признательные показания и выдал похищенное имущество», – рассказали в полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 1 УК РК.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!