60-летнего карманника задержали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 60-летний карманник задержан в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ульбинский отдел полиции УП города Усть-Каменогорска обратилась 36-летняя женщина, сообщившая о том, что неизвестный, находясь на автобусной остановке «Дворец спорта», из кармана куртки похитил два сотовых телефона «Samsung». Материальный ущерб составил 200 000 тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен 60-летний мужчина, который дал признательные показания и выдал похищенное имущество», – рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 1 УК РК.