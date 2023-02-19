60 лет в спорте, как один день – действующий тренер по баскетболу из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области детский тренер по баскетболу Владимир Белоног продолжает успешно воспитывать молодых спортсменов, несмотря на то, что семь лет назад вышел на пенсию. О карьере, поколениях и характере, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Жеңіс». С Владимиром Александровичем встречаемся вечером – у него тренировка с юными спортсменами. В свои 70 он полон сил и энергии. Едва успеваю за ним по лестнице. Серьезный и неулыбчивый он за минуту меняется, когда начинаем разговаривать о спорте и его воспитанниках. Многие из них добились высоких спортивных результатов.

Команда «Буревестник», которую тренировал Владимир Белоног, станет базой для создания команды области. Его единственная воспитанница Надежда Кондракова будет признана лучшей центровой Азии в составе сборной команды Каазахстана. Тренер подготовит 24 мастеров спорта РК. Национальный судья по баскетболу, отличник образования, грамоты и благодарности…

Началось все в 1963-м году, когда пятиклассник Владимир Белоног попал в секцию баскетбола.

«Родился я в Кокшетау. В то время не было возможности заниматься спортом, единственная детская спортивная школа была переполнена. Когда учился в пятом классе, к нам пришел учителем физкультуры замечательный одаренный человек Константин Махеев. Он серьезно занимался баскетболом, гандболом и ручным мячом. Он собрал всю параллель пятых классов и каждого, в зависимости от способностей, направил в секции. Я попал в баскетбол», - вспоминает Владимир Александрович.

Через полтора года тренер уехал, и воспитанники остались одни. Бросать баскетбол категорически не хотели. Тогда руководство школы разрешило им заниматься самостоятельно. Для порядка прикрепили за ними ученика 10-го класса. И 12 мальчишек следующие полтора года учились играть в баскетбол одни. Владимир Белоног говорит, что относились к тренировкам серьезно, дисциплина была строгой.

«В городских пионерских играх мы неожиданно для себя и для всех заняли первое место. Обыграли даже тех, кто занимался в ДЮСШ. На базе нашей школы собрали сборную города. В 7-м классе мы впервые поехали на областные соревнования. Там мы тоже выиграли и из нас комплектовали команду, которая представляла сборную области. В 1966-м году мы попали на 4-е пионерские игры, который проходили в Алматы. Волнение было сумасшедшее. Это событие до сих пор яркими красками осталось в памяти», - рассказывает он.

В 10-м классе Владимир Белоног и еще двое ребят стали играть за команду института. Позже их тренер Константин Миловидов стал заслуженным тренером Советского Союза.

После школы он твердо решил поступить в институт физкультуры в Караганде. Тогда только открылся факультет тренеров. На одно место претендовали пять человек. Один элемент не выполнил и сразу же «пролет». Потом была армия, после которой Владимир Алесандрович поступил на факультет физвоспитания в Петропавловский педагогический институт им. К.Ушинского.

«Мне всегда хотелось быть именно тренером. Наверное, хотел быть похожим на своего первого тренера К. Махеева. Хотелось видеть плоды своей работы. Дети ведь приходят неподготовленными и когда добиваются результатов, понимаешь, что в этом есть и твоя заслуга. Смог научить, объяснить, передать опыт. Детская спортивная школа была тогда в здании мечети. Потом ее перевели сюда», - говорит он.

В трудовой книжке с 1977-го года одна запись. Не могла не спросить: не надоело? Работу с детьми ведь нельзя назвать простой.

«Был такой период. Когда не было возможности вывезти детей на соревнования, когда накопилась усталость из-за нескольких тренировок в день, которые проводились в разных концах города. Но это быстро прошло. Видишь результат работы – и усталости не чувствуешь. Думал, когда-нибудь надоест, но нет. Когда пришло время выйти на пенсию, понял, что не смогу. В моей памяти всегда один момент… В течение девяти лет с ребятами летом ездили в лагерь «Балдырган». Спортотряд – это нелегко, но он помогал развиваться детям, расти. В один из сезонов, когда нужно было уезжать, дети спросили: а в следующем году поедем? Представляете, мы уехать не успели, они уже ждали следующего сезона! Вспоминаю с огромной теплотой. Я доволен всеми своими воспитанниками. Практически все успешные, получили высшее образование. Звонят, пишут», - улыбается тренер.

О своих воспитанниках Владимир Александрович говорит с огромной любовью. Даже выражение лица меняется. Видно, что помнит каждого. Называет «мои дети».

«С моими детьми такая судьба: в первые поездки на соревнования добирались до 10-ки, потом – три места выше и, в конечном итоге, всеми возрастами были в тройке лидеров. В Петропавловске не было взрослой команды по баскетболу, которая бы принимала участие в Чемпионате РК. Я обратился к своему бывшему куратору Геннадию Акушеву, он тогда работал в институте. Предложил ему создать взрослую команду баскетболистов. Мои дети росли, и в каждом выпуске было по 3-4 человека, которые могли бы играть в ней. Так в 1984-м появилась команда «Буревестник», - вспоминает Владимир Белоног.

В течение 10 лет он тренировал «Буревестник», но не оставлял воспитанников в детской спортивной школе.

«Почти 70% игроков команды были моими воспитанниками и 100% - все североказахстанцы. Легионеров тогда не было. И сейчас североказахстанский баскетбол – это именно североказахстанский баскетбол. Один раз только приехали два парня из России, которые хотели учиться у нас играть. «Буревестник» занимал 3-4 места в чемпионатах РК. Потом наступили тяжелые 90-е годы. Помогали выезжать на соревнования спонсоры. Параллельно работал с детьми, в день было по четыре тренировки. «Святой» день был суббота - единственный выходной», - улыбается Владимир Александрович.

Тренер с сожалением говорит о том, что многие воспитанники уезжают в другие страны. Там они, конечно, добились высоких результатов. Но заложил в них волю к спортивным победам североказахстанский тренер.

За 45 лет тренерской деятельности Владимир Белоног работал с разными поколениями детей. Сложнее всего было работать в 2000-е, когда появились гаджеты. Интерес к спорту у детей пропал.

«Дети приходили, но трудиться не хотели. В компьютерной игре ведь быстро все получается. Потом родители стали больше обращать внимания на развитие детей, приводили сами их. И сейчас говорят: отвлеките их от телефона. Физически сейчас дети слабее, но у них есть характер. Отмечу, что баскетбол – такая игра, где, если не думать головой, шансов выиграть мало. Во время игры ведь все мелькает, как в кино. Надо видеть все вокруг: ошибку, соперника, с партнером взаимодействовать. Скорость реакции нужна, владение техниками игры», - делится тренер.

Он добавляет, что заниматься баскетболом можно с восьми лет. Рост, конечно, имеет значение. Но важны и другие качества. Тренер принимает всех желающих. Никого не отталкивает. Дает возможность детям самим понять, хотят ли они заниматься баскетболом.

В тренерской Владимира Александровича на стене огромное количество фотографий, черно-белых, цветных. На них – его воспитанники, как он говорит – его дети. Рассказать может о каждом. Не без гордости сообщает, что среди нынешних воспитанников тоже есть подающие надежды. Значит «поставка» спортсменов для североказахстанской баскетбольной команды «Барс» продолжится.

«В мае, наверное, возьму еще группу малышей. Пока будут силы и здоровье, буду тренировать», - смеется тренер.