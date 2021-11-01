60-лет исполнилось противотуберкулезной колонии в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Основанное в 1961 году учреждение АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области отметило свое 60-летие. За это время в диспансере получили лечение десятки тысяч больных туберкулёзом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На основании приказа МВД КазССР 7 октября 1961 года в целях правильного размещения осужденных по видам колоний и полного использования их труда, на базе участков «Сангородок» и «Лечебно-санитарного участка (ЛСУ)» Долинской исправительно-трудовой колонии № 23 организовывается исправительно-трудовая колония №46. На сегодняшний день РГУ «Учреждение АК-159/11» КУИС МВД РК является противотуберкулёзной больницей республиканского значения с лимитом наполнения 760 человек, в которой получают лечение осужденные со всей республики.

Больница обладает высококвалифицированным опытным штатом врачей и среднего медицинского персонала, на сегодняшний день штатная численность сотрудников учреждения составляет 191 единицу. При учреждении работает бактериологическая лаборатория, которая оснащена всем необходимым оборудованием. Также для консультации узких специалистов, которых нет в штате учреждения, осуществляется вывоз больных в городские больницы.

Празднование началось с открытие турнира по мини-футболу где присутствовали представители местных исполнительных органов. Участие в турнире приняли 12 команд, из которых 10 команд пенитенциарных учреждений области и службы пробации, команда национальной гвардии и ОП г.Шахтинска.

Также в актовом зале учреждения состоялось торжественное награждение ветеранов, сотрудников и медицинского персонала медалью, грамотами и благодарственными письмами от имени Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева, председателя Комитета УИС генерал-майора юстиции Жаната Ешмагамбетова и начальника Департамента УИС по области полковника юстиции Газиза Такешева.

После завершения торжественной части, с поздравительной программой выступили сотрудники Шахтинского ДК.

«Сегодня мы отмечаем 60-летие со дня основания нашего учреждения. Может быть, для кого-то это просто цифры, но для нас это годы колоссальной работы и тысячи спасённых жизней, ведь мы являемся не только исправительной колонией, а также противотуберкулезной больницей республиканского значения. Наша работа заключается не только в обеспечении исполнения уголовных наказаний, но и в оказании медицинской помощи больным туберкулезом», - сообщил начальник учреждения АК-159/11 полковник юстиции Ерлан Апаханов.

По окончанию турнира по мини-футболу «бронза» досталась команде учреждения АК-159/18, второе почетное место заняла команда учреждения АК-159/11, «золото» забрала команда следственного изолятора, АК-159/1.