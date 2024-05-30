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    14:53, 30 Май 2024 | GMT +6

    60 крестьянских хозяйств затоплено в Махамбетском районе Атырауской области

    жайык
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В Махамбетском районе Атырауской области уровень воды в реке Жайык снижается, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Если до сегодняшнего дня из-за весеннего половодья вода в село Акжайык приходила в большом количестве, то сейчас ее уровень постепенно снижается. В селах Аккаин и Талдыколь ситуация также стабильная. В данное время в селе Талдыколь активно ведутся работы по защите от паводковых вод. В частности, проводятся мероприятия по предотвращению затопления автодорог, чтобы сохранить сообщение с райцентром. Территория села окружена защитными дамбами.

    – В нашем районе затоплено более 60 крестьянских хозяйств. Сейчас к нам поступают обращения от аграриев об ущербе от паводков, мы рассмотрим их с ответственными специалистами в рамках закона. К счастью, в районе не было затоплено ни одного жилого дома, – сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

    В Махамбетском районе проживают более 30 тысяч человек. Здесь были построены дамбы общей длиной 80 километров. Для работ по их укреплению использовано более 800 тысяч мешков с песком. Мобилизовано 3 500 добровольцев, 217 единиц специальной и 650 единиц военной техники.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Пострадавшие Паводки в Казахстане Оперштаб Ущерб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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