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60 комплексов «Сергек» установят в Костанайской области в этом году

2 Марта 2023, 14:22
60 комплексов «Сергек» установят в Костанайской области в этом году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в Костанайской области планируется установить 60 автоматических программных комплексов «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется установить 60 автоматических программных комплексов «Сергек», наделенных функцией распознавания и поиска транспортных средств по государственному номерному знаку и имеющих широкий спектр фиксации нарушений ПДД. Особую опасность представляют злостные нарушители, умышленно нарушающие правила: 23 тысячи из них нарушили ПДД от 6 до 85 раз», - сообщил начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков.

Именно такие водители, уверен он, несут угрозу для других участников дорожного движения.

«Для этой цели мы будем внедрять программу «Қорғау». Уже с апреля она будет применяться в Костанайской области. Программа позволит выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы»,- пояснил глава департамента полиции.

Также в этом году в Костанайской области планируется установить тысячу видеокамер во дворах жилых домов. Дома будут отбираться на основе анализа криминогенности районов областного центра.

Всего в Костанайской области насчитывается порядка 30 тысяч камер. По данным полиции, именно с помощью камер были раскрыты 300 преступлений, пресечено более 42 тысяч адмправонарушений.


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