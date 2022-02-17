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60 кг наркотиков хранил дома житель Жамбылской области

17 Февраля 2022 22:36
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60 кг наркотиков хранил дома житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Самую крупную за последние несколько лет партию наркотиков изъяли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 16 февраля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 48-летнего жителя Шуского района.

При проведении обыска на территории дома из сейфа подозреваемого были изъяты мешок и три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения в измельченном виде со специфическим запахом. Кроме того, во дворе под стогом сена было обнаружено сито для измельчения каннабиса.

«Согласно результатам судебно-химической экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства «гашиш» составил 16 килограммов 190 граммов, «марихуана» - 39 килограммов 870 граммов», - отметили в ведомстве.

Задержанный дал признательные показания.

«В настоящее время ведётся досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). За хранение наркотических средств в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Рахметуллаев.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Галина Скрипник

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